Lotta al degrado con la fede La rivoluzione del vescovo Vaccari chiama a raccolta tutti i fedeli

di Cristina Lorenzi

La lotta al degrado parte dalla fede. E’ il Vescovo monsignor Mario Vaccari che ha deciso di recuperare il centro storico con i valori della Chiesa. Pertanto partendo dalla rivoluzione che, in risposta alla Conferenza episcopale italiana, prevede per tutta la città antica un solo parroco, stasera alle 21 si incontrerà dagli ex Gesuiti con i fedeli e i sacerdoti in vista dell’istituzione dell’Unità pastorale “Carrara Centro”. "Abbiamo intrapreso – ha scritto il vescovo – uno studio del territorio per far fronte ai grandi cambiamenti a cui stiamo assistendo, ma soprattutto per trovare nuove strade di annuncio del Vangelo nella terra apuana".

Si presenterà la scelta di costituire una Unità pastorale per il centro città: all’incontro saranno presenti don Piero Albanesi, vicario episcopale per il territorio e don Leonardo Biancalani, vicario episcopale per il vicariato di Carrara: è prevista la partecipazione del Sindaco, Serena Arrighi. "Il 16 giugno – ha spiegato don Piero Albanesi – , in occasione della festa di San Ceccardo il vescovo comunicherà il nome del nuovo sacerdote che dovrà unire tutte le parrocchie del centro. Si tratta di una nuova figura, che verrà da fuori e che sostituirà tutti i sacerdoti attuali. Un parroco unico con tutti i poteri. Il progetto del vescovo – prosegue don Piero – si divide in quattro punti: il recupero dell’identità senza la quale i cittadini non possono dirsi uniti in un denominatore comune, recuperare i fedeli con nuove forme di catechesi e accrescere la comunità cattolica soprattutto cercando di attirare i giovani, cercare forme di comunicazione e di aggregazione ’Oltre la soglia’, coinvolgendo associazioni del territorio, Accademia e mondo dell’arte, perché la cura del bello elimina il degrado urbanistico e sociale. L’appello di Papa Francesco va in questa direzione, promuovere nuove iniziative nel tentativo di accrescere la comunità cattolica e renderla partecipe della vita collettiva". Il progetto dsi accorpamentodelle parrocchie già avvenuto a Pontremoli, prosegue a Massa e interesserà le parrocchie di Bonascola, Nazzano e Perticata, Dalla Diocesi un chiaro appello all’azione, perché con aggregazione e solidarietà si realizza il vero messaggio di Cristo.