Il ‘taglio’ delle bollette. Uno sportello della Lega per accedere agli sconti

Un’azione concreta per sostenere le famiglie in difficoltà con il caro energia. Illustrata in Comune l’iniziativa regionale, promossa dalla Lega Toscana e dall’onorevole Andrea Barabotti, denominata ’Sos bollette - la Lega ti aiuta’ che prevede l’informazione ai cittadini sulle agevolazioni per le categorie fragili, in grado di garantire un risparmio fino a 400 euro l’anno sulla bolletta della luce. A illustrare l’iniziativa, oltre all’onorevole Barabotti, anche il segretario provinciale della Lega Andrea Tosi e Filippo Frugoli commissario comunale del partito. "C’è una carenza d’informazioni circa le agevolazioni che alcune fasce di popolazione possono ricevere - ha spiegato Barabotti - e tante persone, anche se in possesso dei requisiti, non vi accedono perché non ne sono al corrente. Un’iniziativa che va fuori da ogni ideologia. Noi mettiamo a disposizione le conoscenze acquisite". Il servizio sarà rivolto alle famiglie con un Isee tra i 9mila e gli 11mila euro, oppure 20mila euro e almeno quattro figli a carico.

Tra coloro che possono usufruire delle agevolazioni rientrano gli over 75, i disabili, le utenze che hanno in casa un macchinario sanitario collegato alla rete e chi vive su isole minori non interconnesse. Fondamentale richiedere il passaggio delle utenze dal mercato libero, con un costo dell’energia di 35 centesimi per chilowatt, al mercato a tutela graduale che costa 20 centesimi. Per poter usufruire dell’iniziativa, c’è tempo fino al 30 giugno. L’iniziativa, nata sulla scia del ‘decreto bollette’, necessita di un’informazione ramificata che la Lega vuole attuare con i gazebo, oltre a proporre una mozione in consiglio comunale per l’apertura di uno sportello dedicato per informare i cittadini. Lo sportello è già attivo nei comuni di Massa e Arona. "Saremo sul territorio con i gazebo informativi - hanno aggiunto Tosi e Frugoli - a Marina domani all’inizio della passeggiata sul molo. E’ giusto che le persone sappiano di queste agevolazioni". Per il nostro Comune sono 10mila i cittadini che potrebbero accedervi, con un risparmio di sette milioni di euro che sgraverebbe anche il Comune da eventuali erogazioni sul sociale. La competenza del servizio è in mano ad Arera: l’autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente, con il numero verde 800166654 per chiedere informazioni.