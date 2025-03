Lotta ai pericoli del web e dell’alcol. Polizia in piazza Aranci con gli studenti

Torna in Toscana il truck di ’Una vita da social’ alla sua XII edizione, con la tappa di domani a Massa, la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto ’Generazioni connesse’ per la sensibilizzazione e la prevenzione sui rischi e pericoli della rete per i minori. ’Una vita da social’ è un progetto sempre al passo con i tempi, ideato per diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi del mondo cyber e per promuovere un uso più responsabile e consapevole della tecnologia. Particolare attenzione è dedicata all’approfondimento di tematiche attuali e che vedono coinvolti i ragazzi, come l’educazione sentimentale online, l’adescamento, il cyberbullismo e tutte quelle situazioni che possono avere ripercussioni anche sulla sfera loro emotiva dei minori.

La tappa di domani a Massa, in piazza Aranci, è aperta a tutta la cittadinanza e vede il coinvolgimento di circa 200 studenti delle scuole superiori, con i rispettivi docenti. I ragazzi avranno la possibilità di provare il visore per la realtà aumentata, immergendosi in ’storie’ coinvolgenti e immersive, attinenti ai rischi della rete, dal cyberbullismo all’adescamento, dalla sextortion alle truffe online. Sarà presente un ospite d’eccezione, il campione della velocità Samuele Ceccarelli, appartenente al Gruppo sportivo della polizia delle Fiamme Oro, campione europeo dei 60 metri piani indoor nel 2023.

"La tutela dei minorenni che accedono a internet - sottolinea Eva Claudia Cosentino, dirigente del Cosc (Centro operativo per la sicurezza cibernetica) della polizia postale per la Toscana – rappresenta una delle più importanti sfide in tema di sicurezza in rete, per tutto ciò che comporta per un minorenne essere vittima o autore. L’iniziativa si prefigge di far vivere il web come un’opportunità e non come un pericolo". Alla manifestazione parteciperà anche la polizia stradale con la Lamborghini, vettura utilizzata per i servizi di massima emergenza, e con un gazebo informativo sulla sicurezza stradale. Gli studenti potranno sperimentare, attraverso un tappeto interattivo e una maschera che simula gli effetti dell’alcol, i pericoli della guida in stato di ebbrezza. Presenti anche la polizia scientifica e la divisione anticrimine.