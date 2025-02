Lorenzetti disperato: "Ci eravamo sentiti per il suo libro..."

Non riesce a crederci il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti. Non capisce le motivazioni che hanno portato la coppia a farla finita. E pensare che Alberto Maghelli e il primo cittadino si erano sentiti soltanto alcuni giorni fa perché l’ex professore di scienze economico aziendali. "Due persone non ci sono più. Hanno rappresentato un pezzo importante della nostra comunità. Alberto ha insegnato a intere generazioni, un uomo molto presente. Uno dei motivatori e produttori della Pefana di Montignoso e del Carnevale. Un uomo unico nel suo genere. Tilde invece ha lavorato nella sanità per molti anni. Si tratta di una vera e propria tragedia per il nostro territorio, una ferita grandissima per noi".

Niente poteva far pensare a questo estremo gesto: "Io sono rimasto in contatto con Alberto perché ha scritto un libro (’A cc’era una volta a Muntignoso’, ndr), che abbiamo fatto stampare in Regione. Ci era stato consegnato qualche settimana fa, ci eravamo sentiti giusto dieci giorni fa per capire quando l’avremmo presentato. Un libro, non il primo, che racconta del paese, le storie di personaggi che non ci sono più. Era un uomo di grandissima ironia. Presenteremo comunque il suo libro per ricordarlo a dovere".