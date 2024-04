L’omaggio di Carrara ai caduti

Il Comune di Carrara ricorda il 25 aprile. Tanti gli appuntamenti in programma domani per il 79° anniversario della Liberazione. Verranno deposte corone in alcuni luoghi significativi del territorio. Il programma, che si svolge con il patrocinio della Provincia, si apre alle 9.15 a Battilana, dove la vice sindaca Crudeli deporrà una corona di alloro alla lapide in memoria dei caduti di guerra alla ex scuola elementare. Alle 10 la sindaca Serena Arrighi (nella foto) sarà ad Avenza al monumento dedicato ai partigiani e di seguito, alle 11, a Marina, per la deposizione di una corona alla lapide commemorativa dedicata ai partigiani alla scuola Giromini. La cerimonia proseguirà alle 11.45 a Carrara, dove l’assessore alla cultura Dazzi presenzierà alla deposizione di una corona alla lapide in ricordo di Oreste Emanuele Lori, in via Sarteschi (entrata liceo Gentileschi). Alle 12 sempre l’assessore alla cultura sarà al cimitero di Marcognano dove sarà deposta una corona davanti alla lapide a ricordo dei Caduti per la libertà. A Gragnana sarà l’assessore ai lavori pubblici Guadagni a partecipare alle 12.20 alla deposizione di una corona alla lapide posta nei pressi dell’abitazione di Jacopo Lombardini, in via Risorgimento. Alla manifestazione provinciale, che quest’anno si terrà a Licciana Nardi, il Comune di Carrara sarà rappresentato dal presidente del Consiglio comunale Bottici.

Tra le iniziative di domani, il Circolo Alfio Maggiani di Carrara di Rifondazione Comunista, alle 9.30, deporrà una corona al cimitero di Turigliano al monumento in ricordo del comandante partigiano Memo Brucellaria e con lui di tutti i partigiani caduti.