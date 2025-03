"Lo studio acustico va ripetuto"

"L’annuncio del sindaco Persiani che la variante Aurelia si farà rafforza i miei dubbi, esposti in consiglio comunale alla dottoressa Guglielmi, sui metodi con cui è stata fatta la Valutazione previsionale di clima acustico della Casa di comunità nell’area della stazione ferroviaria" dichiara la consigliera Daniela Bennati (nella foto). "E’ lo stesso tecnico che ha redatto la prima versione della studio a scrivere nelle conclusioni di quella valutazione che quell’atto vada rivisto a ogni modifica delle condizioni. Quella Valutazione di clima acustico avrebbe già dovuto essere rivista nel momento in cui il mercato del martedì venne trasferito lungo viale Roma lo scorso settembre. Questa scelta ha modificato le condizioni ambientali e di attività sull’infrastruttura stradale di via Carducci. Appare dunque urgentissimo che l’Asl conferisca un nuovo incarico per rifare lo studio. Le misurazioni andrebbero fatte un martedì durante il giorno di mercato settimanale ma evitando che sia durante le festività o in estate quando le scuole sono chiuse. Le condizioni acustiche e ambientali di via Carducci vanno misurate quando risulta intasata dal traffico veicolare e dei mezzi pesanti. Come Polo Progressista e di Sinistra vogliamo ribadire che le misurazioni effettuate il 4 gennaio 2023 sono state scorrette, fuorvianti e comunque non in linea con le previsioni del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico. In quella data per esempio le attività delle scuole e degli uffici pubblici erano ancora chiuse, questo potrebbe aver inciso sulle misurazioni nei vari punti individuati nello studio".