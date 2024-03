Lo stile musicale di Oh Baro sul palco del Dms Stage

Un giovane e promettente talento versiliese sale sul palco Dms Stage di Montignoso: stasera alle 20.45 tocca al cantante Oh Baro, che si sta ritagliando una fetta di pubblico sempre più ampia, grazie ai suoi pezzi inediti, insieme con la sua band. Alessandro Baroni, in arte Oh Baro, è pronto a conquistare la penisola con le sue canzoni influenzate da cantautori classici, dai pionieri dell’Hip Hop, dall’R&B e dai suoni contemporanei. Nasce nel 2000, a Pietrasanta e si approccia alla musica fin da bambino, grazie al padre che gli trasmette la passione per la chitarra. Un mix di cantautorato italiano e rock anni ‘70 lo accompagnano nell’infanzia, per poi, in adolescenza, affacciarsi alla cultura Hip Hop e R&B, scrivendo su type beat Rap i suoi primi provini. Nel 2019 pubblica i primi brani non ufficiali e nel 2020, post lockdown, darà vita ad unaband con amici musicisti, insieme ai quali inizierà a fare concerti dal vivo ed i primi featuring. Queste attività portano alla carriera di Oh Baro i primi frutti positivi e nel 2021 esce il suo primo singolo ufficiale "Solitudine", che attualmente conta più di 1 milione di ascolti. Nel 2022 l’esperienza di Xfactor, fino ai bootcamp e nel maggio 2023 Oh Baro pubblica il suo primo album "Per un Pugno di sole", distribuito da ADA music. I musicisti che lo accompagnano in questa avventura e al Dms Stage sono Elia Fulceri, chitarra elettrica e acustica, Leonardo Badiali, batteria e Fabio Angeli, basso. Prenotare l’ingresso gratuito su www.dmsstage.com. Eventi riservati a soci ENAC/TURISPORT, info tesseramento: [email protected]