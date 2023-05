Lo spettacolo della Natura ’Massa in fiore’ fa il pieno Migliaia in piazza Aranci

Un grande successo per “Massa in Fiore”. Migliaia di visitatori hanno arricchito piazza Aranci fino dalle prime ore della mattinata di ieri. Si stanno ultimando i conteggi, ma si preannuncia già come edizione record. Organizzata da “Massa da vivere” in collaborazione con il Comune di Massa e Coldiretti, “Massa in Fiore” si è rivelato un evento imperdibile dedicato a tutti gli appassionati di orti domestici, giardini e fioriture. In mostra, sullo sfondo di Palazzo Ducale, tutti i fiori della bella stagione: dalle camelie alle fresie, dal glicine all’iris passando per margherite, gerani, berbere, limoni fino alle piante grasse, alla salvia, al rosmarino e al coriandolo indispensabili per allestire profumatissimi piccoli orti su davanzali, pareti e terrazzini.

Protagonisti dell’esposizione-rassegna un selezionato gruppo di produttori orto-florovivaistici locali toscani che aderiscono alla rete di Campagna Amica arrivati a Massa dalla vicina Versilia, capitale del florovivaismo, ma anche da Lucca. Un successo che ha visto in centro famiglie e bambini, ’stregati’ dallo spettacolo dei fiori sbocciati. Una kermesse che ha arricchito il centro con la Natura protagonista.