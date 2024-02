"Lo Sbarazzo: Shopping low cost nel centro storico di Massa con sconti fino al 70%"

Oggi e domani negozi aperti nel centro storico di Massa per uno shopping low cost ma di qualità con ’Lo Sbarazzo’, l’appuntamento che avviene due volte all’anno in cui i negozianti del Centro commerciale maturale ’Massa da Vivere’ applicano sconti imperdibili sui prezzi già in saldo e in alcuni casi risparmiando fino al 70% su esaurimento scorte. Tra i tantissimi articoli proposti, sarà possibile trovare abbigliamento uomo, donna e bambino, giocattoli, cartoleria, oggetti per la casa, scarpe e accessori, cosmetici, bricolage, occhiali, biancheria intima, tendaggi, aperitivi e molto altro tutto a prezzi super scontati.