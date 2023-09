Lo denuncia per stalking ma era il suo ex e lo frequentava ancora

Si erano lasciati dopo una storia di due anni ma lo frequentava ancora, il problema è che dopo la fine ’ufficiale’ di quel rapporto la ragazza si era nuovamente fidanzata (altre due volte, prima con un giovane di fuori provincia e poi un apuano). Così ha pensato di denunciare lo storico ex per stalking, in modo da poterne ’giustificare’ la presenza ingombrante nella propria vita agli occhi dell’ultimo fidanzato (il giovane di fuori provincia, invece, non si era accorto di nulla). La complicata vicenda è emersa infine nella sua chiarezza – a tutti e tre i ragazzi – ieri in udienza al tribunale di Massa. Così dopo che era stata chiesta la condanna per un anno e mezzo nei confronti dell’uomo, che era difeso dall’avvocato Lara Balderi, la giudice Valentina Prudente (nella foto) ha optato per l’assoluzione "perché il fatto non sussiste".