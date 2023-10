L’importanza di ’Parlare di pace’. Incontro con Crocco e Mengozzi

Domani alle 16 nella la Sala consiliare di piazza Gramsci l’incontro “Parlare di pace per costruire la pace”. Ospiti Raffaele Crocco, ex giornalista Rai in zone di guerra, direttore dell’Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, e Gianluca Mengozzi responsabile Arci del settore solidarietà internazionale. Un’iniziativa organizzata dal circolo Arci Agogo di Aulla col patrocinio del Comune, la collaborazione del network provinciale Accademia Apuana della Pace e di realtà associative attive quali Anpi intercomunale Aulla Licciana Nardi Comano e Podenzana, Anpi Tresana, associazione A Piccoli Passi, Emergency Lunigiana, Dal Libro alla Solidarietà di Fivizzano, Spi CGIL Aulla-Lunigiana. "Sentiamo la necessità di tornare a riflettere approfonditamente sui conflitti in atto – dall’ Ucraina alle recenti e terribili vicende che coinvolgono la Palestina – per uscire dalle polarizzazioni in atto con un’informazione puntuale, rigorosa e rafforzare anche in Lunigiana il fronte pacifista – dicono le associazioni – Abbiamo scelto di farlo invitando due voci autorevoli in ambito nazionale, Crocco e Mengozzi, capaci di aiutarci a leggere quanto sta accadendo nei conflitti in corso e riflettere su come un’altra pace, senza armi, sia possibile". Raffaele Crocco dirige l’Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, a cui collaborano corrispondenti di guerra e professionisti dell’informazione: spiega le ragioni delle guerre in corso. Gianluca Mengozzi, responsabile Arci del settore della solidarietà internazionale, segue azioni concrete e progetti di cooperazione in aiuto alle popolazioni, attività di sensibilizzazione e approfondimento impegnandosi a supporto di colore che rivendicano libertà, uguaglianza dei diritti, pace e autodeterminazione. E’ stato presidente di Arci Toscana fino al 2022. Info via social, 339 7888705 e mail [email protected].