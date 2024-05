L’impegno dell’Avis Fivizzano. Cardellini ancora presidente. In arrivo due nuovi medici

Molte conferme dal nuovo consiglio direttivo della Pubblica Assistenza Avis di Fivizzano, che rimarrà in carica fino al 2028, in primis quella del presidente Gianluca Cardellini che, nella prima riunione, ha sottolineato l’orgoglio "di poter continuare il lavoro iniziato nel precedente quadriennio" e ringraziato i consiglieri uscenti Lorenzo Pasquali, Damiano Galeazzi, Cristian Mariani e Fabio Fusi. Una squadra la sua, ha rimarcato il confermato presidente, "fatta prima di tutto di volontari che hanno a cuore le sorti non solo della nostra associazione ma soprattutto del nostro territorio e della nostra comunità".

Confermato anche il vice presidente Francesco Domenichelli, che sarà anche responsabile sanitario e delle pubbliche relazioni; e la segreteria amministrativa rimasta in mano ai volontari Rita Maltempi e Adriano Duranti. Doppio ruolo per Tino Benedetti che sarà tesoriere e responsabile della sede insieme a Fabrizio Guscioni; i responsabili di mezzi, volontari e personale dipendenti saranno Yuri Babbini, Piero Belli e Federico Cimoli. Alessandro Bellotti si occuperà invece della formazione dei nuovi volontari e della protezione civile mentre Davide Bonini ricoprirà il ruolo di responsabile delle cellule. Nel programma illustrati dal presidente Gianluca Cardellini ci sono l’ampliamento sanitario con l’arrivo di altri due medici, senza dimenticare l’impegno sociale nella nostra collettività fatto di iniziative che da qui al 2028 spero possano essere sempre più numerose e utili ai nostri cittadini". Poi gli incontri nell’ambito del premio ‘Pierino Domenichelli’, giunto alla quarta edizione, che mette in primo piano i giovani del territorio fivizzanese con progetti che coinvolgono in primo piano tutte le scuole del comprensorio Moratti.

