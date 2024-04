Liceo artistico La carica dei 600 ex alunni

Sorrisi, lacrime, abbracci, tanti ricordi e la voglia di esserci. È stato questo e molto altro ‘Carrara comunità artistica’, la réunion organizzata sabato dagli studenti del liceo per raccogliere volti e testimonianze degli ex allievi del “Gentileschi”. Presente anche la storica dirigente del liceo artistico Anna Maria Danesi. Un tuffo nel passato per oltre seicento ex allievi che hanno partecipato alla ‘chiamata a raccolta’. E sono arrivati anche da fuori Provincia, come Monica Roberta Di Bonito e Lara Berettieri da Spezia, Iris Ratti da Santo Stefano Magra, ma anche ex studenti oggi insegnanti dello stessoartistico come la massese Saskia Griotti.

Tra gli ‘ex’ c’erano anche la scultrice carrarese Francesca Bernardini, l’insegnante Marina Giarelli, l’imprenditrice del marmo Fabiola Lazzareschi e la fotografa de La Nazione Letizia Delia. Hanno voluto partecipare alla chiamata a raccolta anche personaggi celebri, come l’attore e regista spezzino Matteo Taranto, il genio carrarese della street art Walter Contipelli e il ballerino del marmo Alex Bordigoni. L’idea di realizzare questo particolare amarcord fa parte del progetto ‘Carrara Comunità Artistica’ lanciato da ‘Spazi Fotografici’ e liceo Gentileschi, col sostegno di Siae e Ministero della Cultura nell’ambito del programma ‘Per Chi Crea’.

Il progetto è curato delle docenti dell’artistico Francesca Perozzi e Camilla Bianchi, da ‘Spazi Fotografici’ e soprattutto degli studenti del corso di grafica. Foto singole e di gruppo e per chi voleva anche un’intervista per raccontare gli anni trascorsi tra i banchi di scuola, il tutto raccolto minuziosamente dagli attuali studenti del liceo artistico.

"Il risultato del podcast sarà una mostra e un libro-rivista. Abbiamo vinto un bando della Siae con questo progetto – spiega la professoressa Francesca Perozzi –. Comunità artistica diventerà un libro rivista con la storia della sede del Convitto, quella del liceo, che nel 1940 si staccò dall’Accademia delle belle arti, ma anche di tutte le sedi che ha avuto in città. Sabato sono venuti a farci visita tanti studenti, ma anche i bidelli, i segretari, i collaboratori e tutti quelli che hanno vissuto un pezzo di vita all’artistico". Il libro-rivista in cui sfocerà il progetto, sarà presentato a settembre in occasione del festival Con-vivere.

Alessandra Poggi