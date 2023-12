Licei musicali, campus e concerto finale al teatro della Rosa

Torna il Campus nazionale dei licei musicali, organizzato da Legamidarte, una manifestazione dedicata a giovani musicisti dai 13 ai 20 anni. Nel suo nome si fa riferimento ai licei musicali ma in realtà qualsiasi ragazzo o ragazza che suona uno strumento musicale può partecipare al Campus, che dà modo di vivere un’esperienza orchestrale di 5 giorni dove lo studio si alterna alla stretta convivenza con i compagni. Convivenza che contribuirà anche a determinare il necessario affiatamento musicale per dare vita al concerto finale il 6 gennaio al Teatro della Rosa di Pontremoli e che sarà dedicato a cittadini e turisti presenti nel giorno della Befana. Lo spettacolo finale con il patrocinio del Comune darà spazio alla musica, composta per l’occasione da Marco Bucci, ma anche a un racconto, scritto da Marco Papeschi, in cui riecheggiamo le tradizioni della Lunigiana. Per la frequenza al Campus è prevista sia una partecipazione residenziale che una sola diurna rivolta a chi abita a Pontremoli o nelle vicinanze. Si può far valere l’esperienza del Campus come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). Il termine per le iscrizioni è il 15 dicembre.