Giromini in alto mare : "A quando la gara?"

"Il contenzioso tra la Ditta Petrà e il Comune sulla scuola Giromini snonè chiuso". Lo sostiene la Lega smentendo quato sostenuto dal Comune che annunciava la ripresa dei lavori nella sucola di Marina. In una nota firmata dal coordinatore Nicola Pieruccini si sostiene che l’edificio "abbandonato da anni continua a essere un buco vuoto e sporco al centro di Marina". Definendo "vomitevole" lo spettacolo sul rimpasto, Pieruccini sottolinea come la città stia sempre più sprofondando nel degrado.

"L’assessore del Psi Elena Guadagni non sa dell’importanza di questa scuola e di quanto non solo bambini, insegnanti e famiglie, ma anche tutti i marinelli attendono da anni che l’istituto, e l’annessa biblioteca, vengano finalmente restituiti alla città. Lo scorso anno Guadagni rispondeva alle accuse di inadempienza parlando di scarsa informazione. Dopo un anno e mezzo la situazione è la stessa e non è nemmeno stata escussa la fideiussione dalla Petrà. Il cantiere – è la denuncia di Pieruccini – non è più in sicurezza e la procedura per la riassegnazione dell’appalto è ancora in alto mare. Come al solito a rimetterci sono gli alunni e gli insegnanti, che aspettano ormai da più di cinque anni la riapertura del plesso. A maggio 2024 era intervenuta persino Arrighi dicendo che voleva portare a termine, finalmente, il recupero della scuola Giromini e per questo avrebbero integrato con 255mila euro gli oltre 2,8 milioni del mutuo che è già stato acceso. Come mai allora – conclude il coordinatore provinciale della Lega – non è stata ancora rassegnata la gara".