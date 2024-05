Licciana Martelloni: "Bilancio sano"

Un bilancio sano, che vanta un avanzo da due anni. La giunta Martelloni, a Licciana Nardi, può finalmente dire di aver sistemato i conti del comune, dopo anni difficili. "Al momento del nostro insediamento - spiega il sindaco Renzo Martelloni - ci siamo trovati di fronte un debito fuori bilancio per fatture non pagate (utenze e fornitori) per una cifra di oltre 370mila euro, per i quali non esistevano né atti di impegno, né liquidazioni. Grazie all’impegno degli uffici comunali e della nostra amministrazione, a distanza di quattro anni e per la prima volta, dopo oltre 15 anni, il bilancio è stato chiuso con un avanzo: nel 2022 di 6600 euro e nel 2023 di circa 11mila euro. Ora l’ente può finalmente rialzare la testa. Non solo i debiti fuori bilancio sono stati saldati, ma l’esercizio del 2023 si è chiuso con un avanzo positivo di circa 11mila euro, una cifra che consente ancora meglio di aver maggiore tranquillità finanziaria per il futuro. Tra i nostri impegni continuare nella gestione delle risorse secondo il principio della diligenza del buon padre di famiglia che prevede che il denaro pubblico debba essere impiegato senza sprechi, nell’esclusivo interesse della collettività. Essendo riusciti, nel nostro mandato, a raggiungere il difficile traguardo del risanamento del bilancio, provvederemo alla riduzione dell’addizionale comunale Irpef. Forti di quello che abbiamo portato avanti in questi cinque anni, siamo pronti a scendere in campo di nuovo, con un gruppo di persone competenti e capaci. Alcune di loro erano già in amministrazione, altre invece sono alla prima esperienza in politica".