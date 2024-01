Libri Barbara Giorgi e la ’Strega della Rocca’

Si definisce "scrittrice in cammino" ma ha già pubblicato alcuni libri riscuotendo ampio successo. Torna così, con ’La strega della Rocca’, Barbara Giorgi, massese, laureata in Scienze della Formazione, educatrice-formatrice, blogger, consulente editoriale di case editrici. Torna per i lettori con un romanzo ambientato nel 1600 tra le maestose torri dei Cybo-Malaspina dove nasce Piccola. E’ una giovane animata dalla passione per la botanica e un ardente desiderio di sapere. Ma il destino le riserva prove crudeli. Accusata di stregoneria, è rinchiusa negli oscuri sotterranei del castello. La sua resistenza diventa simbolo di coraggio e saggezza. Barbara Giorgi ha pubblicato il suo primo libro ’Chiamatemi Strega’ nel 2013; nel 2014 ha pubblicato il suo secondo libro ’Eva e altri silenzi’, contenente racconti e monologhi, dedicati soprattutto al tema della violenza di genere e ad altre forme di sopruso socio-culturale sulla donna. Dopo un percorso di studio e approfondimento sul tema della violenza di genere, nel 2016 ha pubblicato il libro ’Il quaderno di Jo’ (Giovane Holden Edizioni). I libri pubblicati, i vari scritti su diverse piattaforme, blog e riviste online, gli eventi artistico-culturali organizzati e curati nel tempo hanno sviluppato sempre più l’attenzione dell’autrice verso le emozioni e il sentire delle donne.

’La Strega della Rocca’ è il suo primo romanzo (Porto Seguro Editore). "Il mio romanzo è il frutto di una lunga riflessione, durata sette anni, sul tema della storica caccia alle streghe, che ha il suo apice nel Seicento – dice la scrittrice –. Ho ambientato la storia (di pura fantasia) nelle terre dove sono nata (e tuttora vivo) e dove regnò il grande Alberico I, principe Cybo-Malaspina. Il tema delle streghe, come donne perseguitate dalla Chiesa in quanto ribelli al dettato comune e al modello di donna sottomessa e silente, mi ha sempre appassionata: ho voluto dedicare questo libro a tutte coloro che lottano per le proprie libertà e i propri diritti. Questo libro è molto attuale in quanto, tutt’oggi, le donne subiscono ancora molti soprusi in ogni parte del mondo". Il libro sarà presentato sabato, alle ore 17, da Libri in Armonia in via Pacinotti a Massa. Presenterà Angela Maria Fruzzetti e interverranno Virginia Borri (editor), Olga Raffo, Irene Baruffetti. Il libro è acquistabile anche da Libri in Armonia, Mondadori Bookstore Carrara e su piattaforme online.