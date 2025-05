’Liberi di scrivere’. Successo del concorso per gli studenti apuani. Ecco tutti i vincitori

Grande festa in Comune a Massa per il finale della 4ª edizione di ‘Liberi di scrivere’. Tantissimi ragazzi, ieri, hanno affollato la sala consiliare per la premiazione dei primi tre classificati delle categorie juniores, minores e maiores del concorso di scrittura ideato dal professor Gennaro Di Leo che, quest’anno, oltre alle scuole di Massa, ha coinvolto per la prima volta istituti secondari di I e II grado anche di Carrara e Montignoso. Numerosi anche gli scritti ricevuti dalla giuria, composta da 4 autori locali e da 3 studenti estratti a sorte e presieduta da Alberto Sacchetti, che hanno toccato temi che spaziano dall’anoressia al bullismo, dall’amore al rapporto nonni-nipoti, passando per la violenza sulle donne, l’altruismo, la natura e la fantascienza.

Argomenti delicati e di attualità trattati con stili diversi ma con lo stesso coraggio, come sottolineato dalla delegata alla Cultura del comune di Montignoso, Eleonora Petracci: "Quando si scrive – ha detto – ci si mette a nudo. Per farlo serve grande coraggio, specie per i più giovani, e serve grande conoscenza, quindi la lettura". A ricevere il primo premio nella sezione riservata agli studenti delle scuole medie (juniores) è stato Tommaso Santarelli della 2ª A della Don Milani con ‘L’isola delle sule’, mentre nella categoria dedicata agli studenti dei primi due anni delle scuole superiori (minores) ha trionfato Joseph De Martino della V B del ginnasio del classico Rossi. Primo posto della categoria maiores (studenti degli ultimi tre anni delle superiori) è stato infine Daniel Giovannetti, della 4ª C del Liceo Linguistico Pascoli, autore di ‘L’ultimo orizzonte’. Premio Casa di reclusione (assegnato dalla giuria della casa di reclusione) a Rafi Nour El Imane (iuniores), Marica Panaro (minores) e Filippo Francini (maiores).

"La scrittura – ha evidenziato l’assessore alla cultura di Carrara, Gea Dazzi – a scuola c’è, ma non è libera come in questo concorso. Tanti ragazzi hanno potenziale inespresso che può essere veicolato attraverso queste esperienze. Dobbiamo quindi riportare al centro delle scuole anche questo tipo di scrittura". "Il progetto – ha spiegato invece l’assessore alla cultura di Massa, Monica Bertoneri – è cresciuto e crescerà ancora. Il messaggio che vogliamo lanciare quest’anno è molto importante: in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale si sostituisce al pensiero e alla creatività, concorsi come questo sono un valore aggiunto per i ragazzi, che possono così esprimere i propri pensieri liberamente".

Tutti e 15 i racconti finalisti saranno pubblicati nel volume antologico curato da Di Leo ed edito dalla casa editrice Industria e Letteratura di Gabriel Del Sarto, con la traduzione a fronte, in lingua straniera, realizzata dagli studenti del Pascoli. Presenti alla cerimonia, moderata dal giornalista Michele Scuto e allietata dagli interventi musicali a opera degli studenti del Liceo musicale Palma, Vincenzo Genovese dell’Ufficio scolastico territoriale, Susanna Dal Porto, direttrice della biblioteca Giampaoli, e lo stesso Di Leo, che ha annunciato l’apertura del concorso del prossimo anno al comune di Pontremoli. "Sono loro i veri protagonisti perché si mettono in gioco per raccontare e raccontarsi, facendo un atto di coraggio e di incoscienza. Scrivere é soprattutto questo, ma anche un’occasione di salvezza per se stessi e la comunità".

Questi i primi tre classificati di ogni categoria.

Juniores: 1) Tommaso Santarelli 2ª A Don Milani, L’isola delle sule; 2) Laura Francesconi Panighini 3ª C Malaspina, Diario di un’anima bella; 3) Emma Bellè, Sara Ferrari e Sara Morigoni, della 3ª C Malaspina, Solo mia.

Minores: 1) Joseph De Martino, V B Classico Rossi, Assam, Una città al contrario (che darà il titolo al volume in quanto vincitore anche del Premio della critica); 2) Gabriele Tenerani, 2ª B Scientifico Fermi, Io ci sarò per sempre; 3) Emma Bianchi, V A Classico Rossi, Pura Innocenza.

Maiores: 1) Daniel Giovannetti, 4ª C Linguistico Pascoli, L’ultimo orizzonte; 2) Lisa Gabrielli, 4ª M Musicale Palma, Il viaggio nel riflesso; 3) Gianmarco Acerbi, 4ª C Scientifico Fermi, L’uomo cattivo: mio padre, Sergey Taboritski.

Alessandro Salvetti