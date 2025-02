Lezioni alla ’Giorgini’ contro i rischi di Internet

Un nuovo appuntamento formativo e informativo alla Giorgini. Nei giorni scorsi 140 ragazzi delle classi prime e seconde della scuola media di Montignoso, insieme ai loro insegnanti, hanno celebrato il Safer Internet Day (Sid), la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Rete, promossa dalla Commissione Europea, incontrando esperti del settore che li hanno aiutati ad approfondire le tematiche relative all’uso consapevole e responsabile di Internet.

L’avvocato Pietro Ambrosiano, in rappresentanza del Cpo degli avvocati di Massa, e Giovanna Guerra, referente del Telefono Azzurro per la zona di Massa Carrara, hanno trattato le tematiche del bullismo e del cyberbullismo in maniera coinvolgente, dialogando con gli alunni che sono intervenuti anche con riflessioni e racconti personali.

Presente anche la Polizia postale: Daniele Mancini ha portato i ragazzi a riflettere sull’impatto delle tecnologie digitali nella vita dei nostri giovani. Sono stati illustrati i rischi e le opportunità del mondo online. L’attenzione è stata rivolta poi all’analisi dei comportamenti non corretti per quanto riguarda il caricamento e la diffusione in rete di contenuti inappropriati che possono ledere la privacy altrui o addirittura contribuire a fatti penalmente rilevanti.

Tanti i progetti di formazione e le attività didattiche che la scuola Giorgini propone a docenti, alunni e famiglie per imparare a... maneggiare con cura la tecnologia.