"L’ex Residenza turistica Doria cambia destinazione d’uso?"

Diventeranno uffiacialmente appartamenti gli alloggi turistici dell’ex Doria? Il dubbio è del consigliere comunale del Pd Stefano Alberti che chiede ora una risposta all’amministrazione comunale sul possibile cambio di destinazione d’uso. " Il complesso prospiciente il viale litoraneo e in origine utilizzato quale casa vacanze da un ordine religioso è stato trasformato poi in Rta – ricorda – . Tale struttura alberghiera dopo un passaggio di proprietà è finita alla ribalta mediatica per lunghi anni perché con una lottizzazione, di fatto, è stata trasformata in appartamenti. Ne è seguito un lungo contenzioso con denunce e ordini di ripristino. Da notizie di palazzo, per la suddetta struttura alberghiera sembra tornare di attualità un cambio di destinazione a residenziale in deroga alle normative vigenti (regolamento urbanistico)".

Notizie alle quali chiede dunque conferma interrogando il sindaco per sapere se "l’amministrazione comunale e il settore urbanistica e pianificazione sono effettivamente intenzionati a procedere ad un cambio di destinazione in deroga alla strumentazione urbanistica attuale".