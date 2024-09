L’evoluzione nell’arte. Mostra in via Santa Maria

Venticinque artisti per il "cambiamento". E’ stata inaugurata in via Santa Maria, la collettiva di arte ’Evoluzione’. La mostra, organizzata dall’ associazione Artemisia, curata da Luciana Bertaccini, Daniela Bertani e Donatella Gabrielli, è visitabile fino a domenica nei giorni di martedì mercoledì e giovedì dalle 18 alle 20 e nei weekend dalle 21 alle 23. Con la prolusione della critica d’arte, Maria Pina Cirillo, la serata ha offerto momenti di riflessione. Cirillo è intervenuta elogiando il significato delle collettive, dove ogni artista porta qualcosa di sé condividendo con gli altri, e con il pubblico, la diffusione delle emozioni. Sul tema del ’Cambiamento’ la performer Sara Chiara Strenta e il cantautore Marco Alberti, con l’installazione dell’artista Luciana Bertaccini, hanno portato la storia del ’Faro’ nelle emozioni della solitudine. Di Cambiamento ha parlato anche la collega Angela Maria Fruzzetti in riferimento alla violenza sulle donne, portando l’esempio di una donna coraggio di Massa, che, prima di essere inghiottita nella spirale della violenza, ha salvato se stessa, i figli fuggendo all’estero. Hanno portato il loro contributo i Poeti della luce presentati da Antonio Crudeli.

La collettiva di artisti celebra infatti, attraverso l’arte, la complessità della natura, l’importanza di adattarsi e crescere in un mondo in continua trasformazione, del potere della sua influenza su di noi non solo come individui ma come società.

Questi gli artisti: Elisabetta Agresti, Luciana Bertaccini. Daniela Bertani, Pietro Bertonelli, Marco Betti, Letizia Bonsignore, Marcella Cardone, Giovanna Capovanni, Caterina Collavoli, Gemma Crisci, Lucia Van Dael, Donatella Gabrielli, Ombretta Marchi, Maria Antonietta Di Maria, Giovanni Antonio Melloni, Francesca Morbidini, Chiara Morigoni, Marcello Nesti Mark, Ilde Piccioli, Manlio Pontelli, Alessandra Puntoni, Sandra Radicchi, Graziella Reale, Sara Chiara Strenta, Daniela Spaggiari, Daniele Veschi.