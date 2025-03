Letture tra arte e sogni per la Giornata mondiale della poesia

Si svolgerà sabato dalle 21.30, nella Sala Rc Music, in via Filippo Turati 41/A a Avenza “Poeti Artisti Sognatori“, evento ideato e fortemente voluto da Gaia Greco, presidente dell’associazione “Culturalmente Toscana e dintorni“, in collaborazione con il Cenacolo Internazionale “Le Nove Muse“, Ciesart, International Academy e Union mundial de poetas por la paz y por la libertad, per celebrare la Giornale Mondiale della Poesia. Una ricorrenza, fissata annualmente per il 21 marzo, che è stata istituita dall’Unesco nel 1999, durante la 30esima Conferenza generale a Parigi, per "dare nuovo riconoscimento e slancio ai movimenti poetici nazionali, regionali e internazionali", come riporta la dichiarazione istitutiva.

Protagonisti della serata, che sarà aperta dai saluti del consigliere della Regione, avvocato Giacomo Bugliani, e da una prolusione del critico letterario, professoressa Marina Pratici, i versi dei poeti: Paolo Bandoni, Joan Josep Barcelo, Gabriele Boni, Rita Bonini, Gianfranco Bontempi, Benedetta Cardone, Marcella Cardone, Stefano Carloni, Alessandra Casciari, Emanuela Cordiviola, Emy Daniele, Raffaella Ferrari, Angela Maria Fruzzetti, Annalisa Gianfranceschi, Monica Gulminelli, Maria Giovanna Guerra, Alessandra Landi, Lorenzo Landini, Barbara Molinari, Matteo Nerbi, Filippo Papa, Barbara Peracchi, Clio Petazzoni, Roberta Pisani, Silvia Prota, Beatrice Sparavelli, Sara Chiara Strenta in arte Mary Anne. A impreziosire la serata, il contributo musicale di Marco Alberti e momenti di arte performativa.

"Ringraziamo i tanti ‘poeti artisti sognatori’ - dicono gli organizzatori - che hanno accolto il nostro invito, aderendo a un evento che coniuga differenti espressioni artistiche al fine di omaggiare l’arte sublime della poesia ".