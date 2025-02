Letture per piccoli pazienti. Lo scrittore Biagi al Noa per ’Scuola in Pediatria’

Nel reparto di pediatria del Noa si è svolto un evento speciale dedicato alla promozione della lettura e del gioco in ambito educativo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le insegnanti del progetto ’Scuola in Pediatria’, ha visto la partecipazione dello scrittore massese Alessio Biagi, autore di racconti, romanzi e libri di favole. Lo scrittore ha incontrato alcuni studenti nella sala della musica per un momento di condivisione, seguito da una lettura ad alta voce di uno dei suoi libri di narrativa per bambini. La lettura è stata trasmessa in filodiffusione, permettendo così a tutti i piccoli pazienti ricoverati di partecipare all’esperienza.

L’evento rientra nelle iniziative dedicate ai bambini che, a causa delle condizioni di salute, devono interrompere la frequenza scolastica. Il progetto ’Scuola in Pediatria’ ha infatti l’obiettivo di offrire attività ludico-ricreative con un approccio didattico, consentendo ai giovanissimi pazienti di mantenere un legame con l’apprendimento e con il mondo esterno. Grazie alla collaborazione avviata all’inizio dell’anno scolastico con le scuole di Massa, i bambini ospedalizzati possono così beneficiare di un accompagnamento educativo che favorisce il loro benessere e quello delle loro famiglie.

In occasione della lettura, la gelateria Eugenio di Marina di Massa ha promosso l’iniziativa ’Gelati per Giovannini’, donando gelato a tutti i presenti e regalando un momento di gioia e spensieratezza ai piccoli pazienti e al personale sanitario.