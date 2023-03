Letture e musica per i bimbi fino a tre anni

Venerdì in biblioteca appuntamento con l’incontro di lettura e musica per famiglie con bambine e bambini da zero a sei anni. Alle 16.30, nell’area piccoli della biblioteca in piazza Gramsci in programma l’incontro di lettura e musica per famiglie con bambini da zero a sei anni, organizzato dal Comune in collaborazione con i Volontari Lettori Nati per

Leggere e gli Operatori Nati per la Musica. L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero

0585641472, oppure scrivere una mail a [email protected]

Come dimostrano gli studi scientifici, i primi anni di vita sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti significativi per tutta la vita adulta. L’iniziativa organizzata in biblioteca intende proporre gratuitamente

alle famiglie attività di lettura e musica che costituiscono un’esperienza importante non

solo per lo sviluppo cognitivo dei più piccini, ma anche per lo sviluppo delle capacità

genitoriali. Dal 1999 il progetto Nati per Leggere è stato promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino in tutte le

regioni italiane. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura, le Regioni, le Province e i Comuni che partecipano al programma e grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e dei volontari.