Letture e musica per i più piccini

Oggi alle 16,30 alla biblioteca civica di piazza Gramsci ci saranno delle letture per bambini fino a sei anni. Si tratta del primo appuntamento della rassegna ‘Nati per Leggere’ e ‘Nati per la Musica’, gli incontri di promozione della lettura e della musica dedicati alle famiglie e organizzati dal Comune di Carrara in collaborazione con gli operatori e le operatrici di Nati per Leggere e Nati per la Musica di Massa Carrara.

Il calendario degli incontri prosegue venerdì 21 alle 16,30 nello spazio Verde Magico all’interno del Villino Vittoria al Parco della Padula: per prenotazioni e informazioni è attivo il numero 366 98.09.709. Mentre il giorno seguente, sabato 22 febbraio alle 10,30 sarà nuovamente la biblioteca civica a Carrara ad accogliere le bambine e i bambini partecipanti agli appuntamenti dedicati alla lettura e all’ascolto.

Sarà l’occasione per trascorrere qualche ora in famiglia con letture dedicate ai più piccoli, scelte in base alla loro età e al loro grado di comprensione del testo. Un’iniziativa che si consolida come un’opportunità di crescita intellettuale. L’ingresso è sempre libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 0585 64.14.28 e 64.14.72, oppure scrivere una mail a [email protected].