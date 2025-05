L’esordio di Castè con l’arte. Lorenzi racconta il porto e Marina

Anche quest’anno gli scrittori apuani hanno mostrato i muscoli al Salone internazionale del libro di Torino, una delle più importanti manifestazioni italiane nel campo dell’editoria. In trasferta la giornalista della Nazione Cristina Lorenzi con una doppia fatica letteraria: ‘Oltremare. Racconti di banchina’ e ‘Il porto. Una finestra sul mondo per Marina di Carrara’, entrambi editi da ‘Carte Amaranto’, Emma Castè la direttrice di ‘Torano notte e giorno’ che a Torino ha debuttato con la collana ‘Oltre l’Arte’, anche questa edita da Carte Amaranto.

In ‘Oltremare’ Cristina Lorenzi che oltre alla giornalista è anche il capitano di una barca a vela, in cinque capitoli racconta storie di mare, vento e amicizia. Cinque persone coraggiose che hanno deciso di dare un nuovo senso o completamento alla propria vita grazie alle onde del mare, mentre nel libro dedicato al porto di Marina di Carrara partendo dalla nascita dell’attività portuale esplora la comunità marinella fino ai giorni nostri. Una doppia presentazione per Lorenzi, giornalista, scrittrice e amante del mare, che pagina dopo pagina in questi due volumi restituisce una panoramica molto appassionata e fedele di quella che è la realtà della riviera Apuana, fresca di conferma della ‘Bandiera blu’.

L’esordio di Castè è invece una lunga doppia intervista alla scultrice Marianna Blier e alla fotografa Paola Cassola che insieme a ‘Torano Notte e Giorno’, la scorsa estate, avevano realizzato l’opera collettiva ‘La Pietra dei Sogni’. La pubblicazione che uscirà ogni trimestre in doppia lingua (italiano e inglese) è un cahier di viaggio, un taccuino, tra l’artista e il territorio che si racconta anche attraverso appunti, fotografie, memorie ed aneddoti.