L’Erasmus del Barsanti ’Job skills’ in Andalusia

Il progetto Erasmus dell’Istituto Barsanti di Massa è una garanzia. "Job Skills: a must for the young" si è svolto dal 4 al 15 dicembre ad Almuñécar, in Andalusia, presso la scuola secondaria Ies Puerta del Mar, e il Barsanti ha partecipato come scuola capofila. Alla mobilità hanno preso parte 9 studenti: Leonardo Lazzini e Samuele Pintore della classe 5A, Tommaso Tassi, Maurizio Bondielli, Tommaso Tavilla, Michele Cappè, Matteo Filippo, Lorenzo Ballerini e Nicolò Castelbuono della classe 5B e i docenti accompagnatori Maurizio Fatticcioni e Gianmarco Lemmetti. Il progetto, organizzato e coordinato dal professor Alberto Rappelli, si focalizza sullo studio delle ’Job Skills’, quelle competenze e abilità necessarie per trovare un’occupazione stabile e svolgere l’attività lavorativa in modo autonomo.

"Durante gli incontri svoltisi presso la scuola spagnola gli studenti del Barsanti hanno potuto migliorare le competenze nelle lingue straniere e la conoscenza dei percorsi professionali proposti dall’istituto spagnolo – spiega Rappelli –. Inoltre attraverso attività di gruppo hanno potuto interagire e socializzare con i loro coetanei andalusi. Gli studenti del Barsanti si sono distinti soprattutto nella presentazione multimediale delle ricerche compiute sulle competenze lavorative che hanno suscitato profondo interesse negli alunni e docenti spagnoli. Le presentazioni del progetto saranno pubblicate nella piattaforma ufficiale Erasmus+". I ragazzi hanno potuto, oltre alla didattica, fare dei tour per conoscere la cultura spagnola e le sue peculiarità, visitare le città limitrofe e godersi appieno l’esperienza. "Gli studenti sono rimasti molto colpiti dall’accoglienza ricevuta all’Istiuto Puerta del Mar, dalla gentilezza ed entusiasmo degli allievi andalusi, dalla bellezza, cura e pulizia del territorio e dalla varietà del cibo degustato – conclude Rappelli –. Altri studenti del Barsanti avranno l’opportunità di prendere parte alle attività del progetto che sarà previsto alla fine di aprile".

Nel corso dell’Erasmus, c’è stata una sfida Italia-Spagna di calcetto all’insegna dell’amicizia, disputatasi nella struttura sportiva dell’istituto spagnolo: in maglia azzurra gli studenti del Barsanti e in maglia rossa gli andalusi del Istituto Puerta del Sol. Il professore di educazione fisica spagnolo, David Mata, ha lanciato il guanto di sfida raccolto dal professor Maurizio Fatticcioni. Un bel match, preceduto dalle note dell’inno della Champions League. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato 1-1, i ragazzi del Barsanti hanno preso il sopravvento vincendo 6-3.

Margherita Badiali