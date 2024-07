Lera e Riva Christiansen. Un architetto e una fotografa testimonial di Fonteviva

Acqua Fonteviva ha scelto da qualche anno di abbinare il proprio nome e il proprio marchio a

personalità di spicco che identificano positivamente i valori del brand e lo spirito del suo territorio. Così con una cerimonia nelal sede di Evam di Prati della Ciocca, presente il vice sindacao di Massa Andrea Cella, sono stati nominati Brand Ambassador due nuovi nomi illustri: Tiziano Lera, architetto, urbanista e designer toscano di fama internazionale che progetta edifici in simbiosi col territorio e Maria Riva Christiansen, eclettica fotografa, pittrice e artista italo-norvegese, ma ormai italiana di adozione. "Entrambi amano il territorio apuoversiliese e l’hanno eletto come base operativa - afferma Massimo Gelati, presidente di Evam - inoltre apprezzano già da molto tempo Fonteviva per cui ci è sembrato un passaggio naturale quello di chiedere loro di divenire brand ambassador: siamo felici e molto orgogliosi che abbiano accettato questo incarico per amore della nostra acqua". "Il mercato delle acque minerali italiano è fra i più importanti e forti al mondo - prosegue Gelati - ed Evam si trova a combattere ogni giorno con gruppi industriali e multinazionali dalla forza commerciale molto superiore: in questo caso l’unica vera possibilità per ritagliarsi il proprio spazio è quella di promuovere l‘alta qualità del nostro prodotto, in grado di competere con i marchi più prestigiosi del settore sia per sapore che per caratteristiche organolettiche. E farlo attraverso le testimonianze di personalità di spicco come quelle di Riva Christiansen e di Lera non può che aumentare la notorietà e la reputazione del marchio".