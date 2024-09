Lega, "Io sto con Salvini". Oltre cento firme raccolte

Caso Open Arms. Anche a Massa la Lega si mobilita in solidarietà del leader leghista e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, mettendo in piedi una due giorni di raccolta firme dal titolo "Io sto con Salvini" che si è svolta questo weekend a Massa e sul litorale. "Abbiamo registrato tanta affluenza e raccolto numerose firme (oltre 150) in solidarietà al ministro Salvini. Io credo che gli italiani che vengono a firmare ritengano questa situazione ingiusta. Noi ci affidiamo alla decisione dei giudici, perché la Lega crede nel rispetto della legge e della legalità", ha detto il sindaco di Massa, Francesco Persiani, presente all’iniziativa. "Il ministro Salvini ha difeso i confini del nostro Paese, dando seguito alle promesse fatte agli italiani in campagna elettorale, e per questo rischia sei anni di carcere ingiustamente – ha tuonato il deputato leghista Andrea Barabotti –. E ciò sta avvenendo nel momento in cui ancora oggi gli appelli all’Europa in materia di immigrazione continuano a cadere nel vuoto. Il 18 ottobre sarò a Palermo, insieme a molti altri, per sostenerlo alla pronuncia del giudice". La raccolta firme si ripeterà sabato prossimo dalle 16 alle 18 in Largo Matteotti a Massa e domenica prossima sul pontile di Marina di Massa dalle 16 alle 18.