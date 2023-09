Le ultime parole prima dell’agonia

"A me le mani addosso non le metti" avrebbe detto Augusto Galli di fronte agli spintoni di Lorenzo Rossi ingelosito per ammiccamenti nei confronti della sua compagna. Una volta fuori del circolo Endas di via Buonarroti dove erano entrati per una bevuta, i due hanno scaldato i toni e Galli ha tirato fuori un coltello e lo ha ficcato nel torace del conoscente. "Ho avuto paura. E’ alto un metro e novanta" avrebbe poi detto agli inquirenti giustificandosi.

Un episodio di degrado sociale che ha visto due carrarini, uno di Torano e uno di Codena, inscenare una sorta di West side story in salsa apuana.