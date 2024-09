Le scuole superiori tornano in classe. Tra cantieri conclusi e nuovi progetti

di Alfredo Marchetti

Suona la prima campanella, ma come stanno gli istituti superiori, tra lavori e trasferimenti? Fa il punto il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti. "Al Pascoli sono quasi a termini lavori del Pnrr per la messa in sicurezza delle pareti con sistema anti ribaltamento, eliminate le infiltrazioni della copertura e realizzate nuove aule con annessi servizi in quanto l’istituto è in forte crescita. Finiti i lavori della palestra che alla fine dell’adeguamento antincendio sarà fruibile anche per associazioni sportive. Meucci: sono quasi a termine i lavori delle nuove officine laboratori. Siamo alle piccole rifiniture e agli allacci utenze, ci saranno nuovi 4 laboratori con annessi servizi tecnologicamente avanzati. La palestra lato Carrara è completamente ristrutturata in quanto è stato fatto sia il telo nuovo di copertura, la struttura sottostante il pavimento e l’impianto illuminazione. Tale intervento comporterà delle limitazioni per alcuni associazioni sportive in quanto il pavimento nuovo non dovrà essere danneggiato da alcune attività (skating, pattini a rotelle e il tiro con l’arco)".

C’è poi il Fermi: "Sono terminati i lavori alla nuova palestra: per un liceo che ha l’indirizzo sportivo era più che necessario. Al Minuto sono in corso i lavori Pnrr, inoltre in questi giorni ho notizia dell’ulteriore finanziamento per il completamento del lotto che a causa dell’evento atmosferico del 18 agosto 2022 non sarebbe stato possibile e che inoltre ha portato a modificare il progetto originario. Infatti il lotto attualmente sotto intervento Pnrr ha necessità di una variante perché i danni causati dall’evento calamitoso hanno fatto sì che l’istituto necessitasse di interventi molto più importanti. Ci sarà una variante per imprevisti imprevedibili e quindi di nullaosta dall’unità di emissione Pnrr. Si allungheranno i tempi: pensavo di finire inizio 2025 invece andremo alla fine. Ricordo che attualmente l’anno scolastico 2024-25 è garantito in quanto ancora in locazione in altri immobili, quindi l’istituto non subirà Interruzioni dell’attività di didattica". Liceo Rossi: "Proseguono i lavori Pnrr del lotto funzionale e l’amministrazione ha candidato anche il blocco centrale nel bando della sismica. I lavori in corso restituiranno anche gli spogliatoi della palestra attualmente chiusi da oltre 10 anni".

"Per il Toniolo a giorni verrà presentato il progetto agli enti per i nullaosta – prosegue –: è un progetto di demolizione e ricostruzione quindi una sostituzione edilizia. Attualmente non ci sono fondi di finanziamento ma oramai sappiamo che per vincere un bando occorre essere pronti con progetti esecutivi e l’ente ha colto l’occasione anche su questo partecipando a bandi sulla progettazione quindi a breve con tutti i nullaosta si avrà un progetto esecutivo pronto da essere validato e candidabile al fine di ottenere uno dei posti principali in graduatoria".

C’è poi Carrara: "Tacca e lo Zaccagna: sono in corso i lavori Pnrr con un po’ più di difficoltà per il primo che stiamo affrontando in questi giorni. Allo Zaccagna c’è bisogno di una variante per imprevisti ma è già pronta. Per i Repetti ed il Marconi anche qui l’amministrazione ha investito nella progettazione è sta ottenendo i primi nullaosta. Inoltre per il Marconi abbiamo anche stipulato una convenzione con l’agenzia del demanio per la verifica del progetto esecutivo. Al Montessori in via Lunense sono terminati i lavori Pnrr per la sua messa in sicurezza delle pareti non strutturali. Al Montessori di via Marco Polo è stato consegnato all’amministrazione il progetto esecutivo di ampliamento per ben quattro aule con annessi servizi (articolo 21) è un intervento di circa 1 milione di euro. Sarà realizzata la nuova palestra con eventuali finanziamenti futuri. Fiorillo Einaudi: abbiamo investito in una certificazione di agibilità di locali chiusi da tanto tempo questo permette alla scuola di avere spazi agibili per investire in laboratori". Galilei: "A breve ripartono i lavori per realizzazione della nuova palestra".