Le scuole incontrano. Carlo Greppi

Proseguono gli appuntamenti culturali del circolo di Spazio Alber1ca. Questa sera alle 21 spazio alla storia con la discussione del libro ‘Storie che non fanno la storia’ di Carlo Greppi (nella foto) edito da Laterza. L’incontro, in programma all’ex ospedale San Giacomo e aperto dai saluti di Luciana Ceccarelli del circolo di Spazio Alber1ca, vedrà inoltre la collaborazione di Alessio Giannanti in qualità di coordinatore della serata. La discussione intorno al libro dello storico Carlo Greppi vedrà inoltre la partecipazione di alcune scuole locali, con gli studenti che avranno così l’occasione di dialogare con l’autore per approfindimenti o curiosità sul tema. All’incontro all’ex San Giacomo parteciperanno gli studenti del ‘Montessori-Repetti’, del ‘Salvetti’ di Massa e dello ‘Zaccagna-Galilei’ di Carrara. Carlo Greppi, classe 1982, è invece storico e scrittore. Nel suo percorso professionale ha collaborato con Rai Storia e organizza viaggi della memoria con l’associazione Deina, oltre ad membro del Comitato scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, che coordina la rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea in Italia. Tra i suoi lavori ci sono ‘L’ultimo treno. Racconti del viaggio verso il lager’ del 2012 con cui ha vinto il premio Ettore Gallo, destinato agli storici esordienti. Per Laterza ha poi pubblicato nel 2018 ‘25 aprile 1945’; per Feltrinelli l’ebook ‘La nostra Shoah. Italiani, sterminio, memoria’ nel 2015; il saggio ‘Uomini in grigio. Storie di gente comune nell’Italia della guerra civile’ uscito nel 2016. Infine i romanzi per ragazzi ‘Non restare indietro’ e ‘Bruciare la frontiera’. Per info e prenotazioni, il numero è 3290099418 oppure la mail [email protected].