Le ’scelte’ del governatore su temi divisivi

Non si può dire che negli ultimi tempi non si sia occupato di Massa Carrara. Parliamo del presidente della Regione Eugenio Giani. Il governatore, infatti, si è espresso in maniera netta su due tematiche molto divisive nel nostro territorio: le cave e il porto. Ha preso posizione, di fatto, in favore dell’ampliamento dello scalo di Carrara e dell’estrazione del marmo. La giustificazione, in estrema sintesi, è quella di dare priorità al lavoro. Il problema, come detto, è che siamo di fronte a problemi complessi, che innescano inevitabilmente controindicazioni, anche gravi, e spaccature nei partiti, nei sindacati, nelle categorie economiche e nella popolazione. Giani è stato eletto dal centrosinistra e una bella fetta del suo elettorato apuano la pensa in maniera diversa su cave e porto. Forse dovrebbe tenerne conto.

Luca Cecconi