"Le quote di mercato saliranno. Q4 auto top con prezzo accessibile"

"Da due anni a questa parte il full electric sta prendendo piede". Donatello Brotini, amministratore delegato della Brotini Spa, concessionaria con sedi a Massa e La Spezia, analizza le vendite. "Parliamo ancora del 5% del totale dei contratti, ma queste quote sono destinate a salire - prosegue Brotini - per arrivare poi a quello che sarà un punto di non ritorno e solo produzione full electric. Audi è in procinto di partire dal prossimo anno con l’immissione nel mercato di ulteriori modelli elettrici come il Q6 e-tron". Con un fatturato che si aggira sui 90 milioni di euro e 90 dipendenti, l’azienda massese nata nel 1962 apre le porte all’elettrico "nonostante su questo mercato insista ancora tanta diffidenza della clientela" sottolinea il manager.

Quali sono le maggiori preoccupazioni?

"Il cliente chiede subito informazioni sulla reperibilità delle ricariche e sull’autonomia delle vetture che nel caso del modello più venduto, cioè la Q4 e-tron, si aggira sui 400 chilometri. Poi tutto dipende da diversi fattori come l’uso autostradale, quello cittadino e i confort accesi in auto. Gli automobilisti che sanno utilizzare un’auto elettrica viaggiano a costi ridotti. Per una ricarica nella propria abitazione siamo sui 30 centesimi di euro per chilowatt, mentre nelle colonnine che si trovano per strada il prezzo raddoppia. C’è chi utilizza i pannelli fotovoltaici per l’alimentazione della ricarica e ha ulteriori vantaggi".

Che prezzi hanno queste vetture?

"Sono prodotti di alta gamma, il Q4 e-tronic ha avuto un ottimo successo e ha un prezzo di 60mila euro, che varia in base all’allestimento. Un’auto elettrica di lusso con un prezzo accessibile, prodotta sia nella versione base che sportback, che registra grandi numeri".

Cosa spinge un cliente a questo tipo di acquisto?

"Quando c’erano gli ecoincentivi c’è stato un picco di vendite, un punto a favore per il mercato. Poi le vetture elettriche hanno sgravi fiscali come l’assenza del bollo e costi assicurativi più bassi".

Com’è la situazione della rete per la ricarica in provincia?

"La nostra zona è servita bene ma visto l’aumento dei modelli elettrici dovrà essere integrata in futuro".

P.P.