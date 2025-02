Le prelibatezze della cucina tornano in Tv

La cucina contadina porta la Lunigiana su Studio Aperto. Altro spot nazionale per la terra dei cento castelli che grazie alle ricette e gli “ingredienti” della tradizione lunigianese preparate e cucinate dai cuochi contadini ed agrichef degli agriturismi è stata nuovamente protagonista del Magazine di Mediaset diretto da Andrea Pucci in onda su Italia 1. Frutto della collaborazione tra Coldiretti Massa Carrara e il noto programma serale, le telecamere di Italia 1 hanno fatto visita questa volta all’agriturismo La Selva di Aulla e al Podere Conti di Filattiera (località Macerie). Il due servizi, firmati da Massimo Canino, storico giornalista del biscione e scrittore, sono andati in onda lo scorso fine settimana. Ai fornelli due cuochi di grande esperienza profondamente legati al territorio: Valentina Vannini dell’agriturismo La Selva che gestisce l’azienda insieme al fratello Valentino, e Giulio Bellano agrichef dell’agriresort Podere Conti di Cornelia Conti.

Due a testa i piatti cucinati di fronte alle telecamera di Studio Aperto: Valentina ha preparato due tra le torte salate più famose della Lunigiana: la barbotta e la torta d’erbi, Giulio invece una zuppa contadina a base di cipolla, porro, bietola e patate la cui ricetta gli è stata tramandata dalla nonna e uno scrigno (pasta ripiena) con agnello di Zeri e cipolla di Treschietto. "Gli agriturismi ed i cuochi contadini sono i front man del nostro turismo enogastronomico e della più autentica tradizione culinaria che valorizza le materie prime agricole e le produzioni tipiche del territorio. – spiega Francesca Ferrari, presidente Coldiretti –. Il peso degli agriturismi è cresciuto negli ultimi anni arrivando ad intercettare ed accogliere 10 mila arrivi ed oltre 30 mila presenze. Il cibo è la prima voce di spesa ma anche una delle principali motivazioni per i turisti che scelgono il nostro territorio. L’appeal di olio, vino, formaggi, salumi, dolci, unito ai nostri paesaggi, alla semplicità della nostra cucina e all’accoglienza, è paragonabile a quello di un grande museo, monumento o opera d’arte. Con 72 produzioni agricole tradizionali censite e due Dop, la farina di castagne ed il miele della Lunigiana, la nostra provincia è una leva importante del turismo enogastronomico regionale. Mag di Studio Aperto è una grande opportunità per tutto il sistema agricolo agrituristico di mettersi in mostra e mettere in mostra tutto il territorio a 360 gradi".