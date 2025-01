Le poesie di Aurelio Cippitelli, 84 anni. "C’è tutta la mia vita"

Sotto l’albero di Natale di Aurelio Cippitelli (nella foto), per gli amici ’Cippi’, 84 primavere sulla carta di identità anche se la verve, la gioia per la vita e per la sua passione, che è lo scrivere, non hanno età, Babbo Natale ha messo il suo ultimo libro. Si tratta di ’Schizzi nel tempo’ (Gd Edizioni). Una raccolta cospicua di poesie, sono oltre 300, con le quali l’autore immortala, ferma i sentimenti. Il libro ha il patrocinio del Comune di Tresana e l’introduzione della professoressa Gisella Bianchini. In tre sezioni distinte, una anche dedicata alla Spagna, Aurelio Cippitelli racconta le sue emozioni, le persone che ha incontrato e che gli sono rimaste nel cuore. "E’ la mia vita", racconta l’autore, sposato, padre di 4 figli e nonno di 9 nipoti.

Una vita densa di esperienze lavorative in molti settori: ha venduto anche macchine da scrivere e forse anche questo ha alimentato la sua passione per la scrittura e per la poesia. Persone, situazioni, luoghi sono gli spunti per Aurelio Cippitelli che ha dedicato una poesia anche a Matteo Mastrini, sindaco di Tresana del quale apprezza il modo di vivere la sua missione da sindaco. "Sto già preparando un romanzo", dice Cippitelli, perché appunto la sua età anagrafica non conta: contano la voglia di vivere e di emozionare gli altri. Alla prossima allora.

Maria Nudi