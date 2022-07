Le opere di Monteforte in mostra a Villa Cuturi

“Terre di Toscana” torna in Toscana. Lo straordinario ciclo del maestro Domenico Monteforte dedicato all’amore concreto e ideale che ha per la sua regione, dopo l’appuntamento al monumentale Ex Refettorio Monastico di San Benedetto Po, presso Mantova, arriva all’ombra delle Apuane. Proprio quelle Apuane che lui stesso rappresenta nel perimetro delle sue pitture saranno nelle sale di Villa Cuturi a Marina di Massa, da domani al 21 luglio. A curare la prestigiosa mostra del maestro internazionale sarà Annalisa Puntelli Sacchetti, storica dell’arte e autrice della Giorgio Mondadori, che terrà la relazione iniziale collegando il sentimento del maestro e le sue rappresentazioni a quella Toscana sua meta ideale del cuore e della pittura. Lo spazio prestigioso ospiterà una ventina di pezzi di medie e grandi dimensioni e l’appuntamento è stato organizzato da Riccardo Nicoletti che segue le attività del maestro con il patrocinio del Comune di Massa. L’inaugurazione è fissata per domani, alle ore 21, con una serata culturale nella quale, su richiesta dello stesso Monteforte, interverrà lo scrittore e giornalista Alberto Sacchetti che commenterà alcune pagine lette dalla giornalista Laura Sacchetti del suo recente romanzo “Il delitto di Leonardo” (edizioni Eclettica). “Terre di Toscana”, un titolo che è un programma di vita e di pittura, rappresenta un viaggio in quei luoghi incontaminati dove Monteforte intinge il suo pennello, riportando sulla tela i suoni e la quiete di quei paesaggi che fanno parte della creatività che alberga da quasi quarant’anni nel cuore e nella memoria di uno dei toscani più famosi del mondo. Monteforte li condivide all’interno di questa mostra attraverso una veste pensata appositamente e creata site specific. Significativo che ad aprire la mostra è “Estate versiliese”, un indimenticabile paesaggio dominato sullo sfondo dalle Alpi Apuane. La mostra sarà visitabile fino al 21 luglio, da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 18 alle 22.