Le offerte della scuola ’Finelli’

Domani porte aperte alla scuola dell’infanzia paritaria ’Carlo Finelli’ di Avenza. Dalle 17,30 alle 18,30 è in programma per l’open day per far conoscere la scuolaa i bambini e ai loro genitori. Il dirigente scolastico e le insegnanti saranno a disposizione delle famiglie interessate a ricevere informazioni sull’offerta formativa della scuola, che comprende i progetti relativi alla lingua inglese, allla musica e alla psicomotricità. La scuola dell’infanzia dispone anche di una sezione primavera che accoglie bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, e un servizio di mensa proprio, di alta qualità e con un’ampia sala pranzo, un ampio parco con aree verdi attrezzate per il gioco. La scuola dell’infanzia Carlo Finelli inoltre fornisce il servizio di doposcuola dalle 13 alle 16,30 (mensa compresa), per i ragazzi della scuola primaria per aiutarli nello svolgimento dei compiti e nell’apprendere un metodo di studio. È previsto inoltre un ampliamento dell’offerta formativa nel mese di luglio con un campo estivo che utilizza quale spazio di esperienza anche il mare. Ulteriori informazioni chiamando lo 0585 85.81.01 oppure scrivendo a [email protected].