Le Maripose si fanno onore alla prima prova del campionato regionale

La scuola di ginnastica ritmica le Maripose ha organizzato la prima prova del Campionato regionale individuale Silver livelli LA, LB, LC all’interno della palestra comunale di Mulazzo, data l’indisponibilità del palazzetto di Massa. In gara più di 300 ginnaste provenienti dalle società delle zone di mare della Toscana. Mulazzo ha offerto una grande accoglienza a questa manifestazione sportiva. Nelle due giornate di gara hanno presenziato il sindaco Claudio Novoa, l’assessore all’ istruzione e politiche sociali Lucia Boggi, il delegato consigliere Giuseppe Guagni. In gara per le Maripose dal livello LB1 al livello LC2 ben 20 ginnaste. Spiccano tra queste nel livello LB1 junior 2 Sara Marche e Stephany Gallina rispettivamente prima e seconda classificata; nelle senior2 sola sul podio Giulia Filomene. Nel livello LC1 categoria allieve vince Giulia Fini e terza classificata Bianca Fialdini nel livello LC2. Prossimo appuntamento ad aprile a Massa con la seconda prova regionale.