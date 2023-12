Le magnolie di via Verdi sostituite con piante giovani

Le magnolie di via Verdi salutano la cittadinanza: partiranno alla volta di aree verdi dove potranno crescere liberamente. Un intervento voluto da Nausicaa e legato al rispetto dell’ambiente e della natura, ma via Verdi non rimarrà senza vegetazione perché a sostituire le piane ormai adulte saranno posizionate giovani magnolie. Un intervento a rotazione per permettere agli arbusti di andare a popolare zone verdi della città dove non ci sono piante, e dove potranno crescere rigogliose come vuole la natura. Insomma via Verdi ormai è diventata una serra a cielo aperto per portare le piante all’età giusta per poter essere messa a dimora nel terreno. "Sono in arrivo altre magnolie – spiega il presidente della multiservizi di viale Zaccagna Antonio Valenti –. La strada di Carrara est avrà così nuove piante, che prenderanno il posto di quelle attuali, ormai troppo cresciute e pronte per un trapianto in terra.

Questo tipo di lavoro è il frutto di un monitoraggio costante che facciamo sul territorio, per cui possiamo anticipare che anche altre zone della città saranno interessate da questo tipo di interventi migliorativi". "Ringrazio l’agronomo di Nausicaa Mikado Menconi e i suoi collaboratori per il lavoro che stanno portando avanti", aggiunge l’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi.