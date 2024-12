Le Magie del Natale illuminano la Piazza dei Tre Parchi a Rometta di Fivizzano

Le “Magie del Natale” illuminano domani la Piazza dei Tre Parchi a Rometta di Fivizzano. Una piazza suggestiva, accanto alla stazione ferroviaria, impreziosita dalle sculture dello scomparso maestro Pietro Cascella, scultore di livello internazionale che ha dato un carattere forte al luogo dove virtualmente, si incontrano i Parchi nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e delle 5 Terre con quello Regionale delle Alpi Apuane.

"Le rappresentazioni grafiche dei diversi Parchi, hanno comportato una suddivisione di compiti – spiega Maria Trivelli presidente dell’Associazione Mamme di Fivizzano – quelle relative alle Cinque Terre saranno eseguite dagli abitanti dei borghi di Soliera, Ceserano e San Terenzo-Bardine, mentre gli addobbi di Natale li comporranno i ragazzi delle scuole locali. Delle scenografie del Parco delle Apuane si occuperanno abitanti e scolari di Monzone e Gragnola, mentre a Fivizzano capoluogo l’Associazione Mamme curerà le scenografie del Parco dell’Appennino, mentre gli addobbi di Natale saranno prerogativa delle scuole".

Dalle 11 si potranno gustare le specialità gastronomiche tipiche dei territori dei tre Parchi: foccaccette, castagnacci, acciughe di Monterosso, pane di patate e di farina di castagne, testaroli con la dimostrazione pratica di come si preparano.

"L’aspetto interessante – spiega la presidente – è che si potrà pranzare nei locali riscaldati della stazione ferroviaria. E la cantante Matilde Dominici allieterà con cori di bambini, i visitatori con melodie natalizie". Per i più piccoli giochi, l’arrivo di Babbo Natale con la slitta, Elfi e Fatine dei Tre Parchi, dei quali saranno presenti anche i Presidenti che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

"La cosa bella è che – sottolinea Maria Trivelli – per la prima volta diverse frazioni del Comune si uniscono, in sinergia con la nostra associazione, per dar vita a questa 2ª festa realizzata nella Piazza dei Parchi, organizzata con la collaborazione dell’assessore Marco Varese e il patrocinio del Comune di Fivizzano.