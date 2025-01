Le luminarie dei paesi a monte con la Pro loco

In occasione delle festività natalizie i volontari della Pro loco Bedizzano e alcuni residenti hanno abbellito il paese con luminarie e installazioni. Uno sforzo collettivo per rendere il borgo più accogliente e creare un’atmosfera natalizia, in particolare per i bambini. "L’impegno dei volontari, che hanno elargito il loro tempo tralasciando gli impegni familiari, hanno trasmesso la percezione di far parte di Carrara dimenticando di essere cittadini di periferia – commenta dalla Pro loco de paese –. Sono state illuminate le piazze e le principali vie, è stata illuminata la fontana del 1500, la chiesetta parrocchiale del Diciassettesimo secolo che è stata abbellita con le immagini stilizzate luminose di Giuseppe, Maria e Gesù Bambino". Scendendo verso il parco del Vignale nelle vicinanze dell’oratorio della Madonna della Pietà del 1636, si può invece ammirare l’albero di Natale in marmo donato dal Comune di Carrara. L’opera resterà in mostra per tutto l’anno. Ma la Pro loco di Bedizzano non è l’unica ad aver voluto abbellire il paese in autonomia. Iniziative analoghe sono state fatte dai volontari della Pro loco in tutti i paesi a monte. Un modo per esprimere il loro senso di comunità e illuminare il paese in occasione del Natale.