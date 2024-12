Le frontiere del turismo. Canesi presenta il libro dell’esperto Morelli

Appuntamento questo pomeriggio alle 17 a Palazzo Binelli si svolgerà la conferenza invernale dell’Accademia Albericiana. Il professor Davide Lambruschi presenterà i nuovi soci onorari, che sono l’esperto di storia locale Beniamino Gemignani e il parroco del Duomo don Piero Albanesi. A seguire Marzia Dati presenterà la raccolta di scritti e poesie ‘La scogliera del Tirreno’ di Gildo e Francesco Della Pina, interverrà anche la scrittrice Valentina Lodo. Alle 18 il professor Riccardo Canesi (nella foto) presenterà invece il volume di Federico Morelli ‘Il turismo come leva per lo sviluppo del territorio’: un saggio che tratta di geografia turistica incentrata sulla valorizzazione territoriale della Toscana settentrionale. Il volume è suddiviso in 12 capitoli, ognuno dei quali tratta diversi argomenti inerenti alle diverse forme di turismo e progetti turistici, da un punto di vista economico sociale e culturale, con un focus su alcune buone pratiche in Italia e all’estero, fino all’ elaborazione di alcune idee e proposte per i territori delle province di Lucca e Massa Carrara.