Le fotografie raccontano la città del ’50

Scatti che raccontano quella Massa rimasta come “cristallizzata” all’urbanistica degli anni 50 quando l’industrializzazione portò molti a trasferirsi in città e costruirsi una nuova vita. Un’architettura che va dalla villetta della classe medio borghese alle case a due piani degli operai. Sono gli scatti della fotografa Giulia Piermartiri per il progetto dal festival internazionale di ‘Cortona On The Move’ in collaborazione con Autolinee Toscane: 12 fotografi per 12 mesi, con obiettivo puntato sulla Toscana. "Ho deciso di raccontare Massa da questo punto di vista – spiega Giulia Piermartiri –, attraversando la città in lungo e in largo, il centro, il lungomare, la zona industriale e le zone più periferiche, alla ricerca di ciò che ha lasciato quel periodo storico".

Le fotografie sono pubblicate sul canale Instagram di Autolinee Toscane.