Le focaccette di Roos Art. Quel sapere tramandato dal nonno al nipote

Nonno e nipote, assieme, per preparare le focaccette. E’ stato appena finito, ad Aulla, un murales realizzato dal team Roos Art Painting con sede in Olanda, che realizza opere in tutto il mondo. Tale opera è stata donata dagli artisti alla città di Aulla e raffigura un nonno che insegna al nipote la cottura delle focaccette. Alla conclusione dell’opera è stato consegnato dall’amministrazione aullese agli artisti un ricordo simbolico, rappresentante proprio una delle tipicità del nostro territorio, il testo per cuocere la focaccetta aullese. Erano presenti, durante la realizzazione dell’opera e al termine, il sindaco Roberto Valettini, il vicesindaco Roberto Cipriani, il consigliere con delega alla Cultura Maria Grazia Tortoriello, il consigliere con delega al Commercio Andrea Caponi e il consigliere con delega alla Sicurezza Alessandro Andellini. Tutti entusiasti per l’opera d’arte donata alla città, in particolare la delegata alla Cultura Maria Grazia Tortoriello che ha seguito passo dopo passo la procedura di realizzazione e ha tenuto i rapporti con il team degli artisti. Molto soddisfatto il sindaco Valettini per la bellezza e la suggestione che regala l’opera. Senza dimenticare l’importanza che questo prodotto riveste per la città, visto che è la prima De.co. del Comune di Aulla. "La focaccetta aullese - commenta Cipriani - è un prodotto unico, un’eccellenza identitaria del nostro territorio che il mio assessorato ha fortemente voluto valorizzare tramite l’ottenimento della De.co".

Entusiasta di quanto realizzato anche il consigliere con delega al Commercio Andrea Caponi che ritiene ideale sia il punto che le dimensioni in cui è stato realizzato il murales e rimarca la centralità di Aulla come capitale del commercio della Lunigiana. Dall’amministrazione arriva un sentito grazie agli artisti e a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questa bellissima opera, in particolare Simone Bellani, Agata Fregosi e Marta Faggioni che sono stati i contatti locali del team olandese e Christian Borghetti, titolare dell’Impresa Edil Color, che ha messo a disposizione gratuitamente agli artisti il ponteggio per realizzare l’opera che verrà apprezzata da tutta la comunità.