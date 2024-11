Le feste d’autunno colorano i borghi. Dalla castagna di Casola a Sassalbo tra tradizioni, stand tipici e visite

Festa delle castagne, ma anche visite guidate tra le bellezze del nostro territorio, in un fine settimana pieno di eventi. Si comincia oggi con la Festa delle castagne a Sassalbo, nel Comune di Fivizzano, dove si potranno gustare ottimi cibi a base di castagne e soprattutto caldarroste. Domani ‘Casola in castagna’, evento che si svolgerà nei vicoli del borgo storico, con una tradizionale mondinata, promossa dall’associazione Papastrei dei giovani casolini e la Pro Loco e CasolArte che riporteranno nel borgo una giornata all’insegna della castagna, con le sue varianti saporite e dolci e con le tante varietà di cottura della farina di castagna. Apertura della festa alle 15, negli stand si potranno gustare mondine, balucci, frittelle di castagna, cian cotti nei testi, castagnaccio, dolci, zuppa di farro e molto altro ancora, il tutto innaffiato da vin brulè e dalla birra alla castagna del birrificio di Ugliancaldo. Non mancherà la tipica e gustosa Marocca di Casola, l’antico pane di castagne cotto a legna con lievitazione naturale oggi presidio Slow Food, amorevolmente e sapientemente ripreso da Fabio Bertolucci. Passeggiando nel borgo storico, accompagnati dalla musica della chitarra del mago Merlino, si potranno scoprire bancarelle di artigianato locale e gli stand con le esposizioni di oggetti utili e ornamentali destinati a creare bellezza e a dare piacere a chi li guarda, li tocca e li indossa, prodotti dalle amiche dell’associazione CasolArte, con un paziente lavoro di mani e fantasia. Domenica castagnata nel borgo di Ponticello, Comune di Filattiera, dalle 12 alle 18. Si potranno gustare mondine, cian, frittelle patona e vin brulè e gli appassionati potranno visitare una mostra micologica su funghi e tartufi. Sigeric ha diverse proposte culturali per il fine settimana: oggi dalle 10 alle 12,30 apertura del castello di Lusuolo, dalle 14 alle 16,30 apertura della Fortezza della Brunella di Aulla e del castello Malaspina di Monti. Domani visite guidate ‘Mulazzo e i suoi tesori’ con ritrovo al teatrino Malaspina alle 10,30, alle 15 e 16,30, mentre alle 14,30 una visita guidata a Villa Dosi Delfini di Pontremoli. Domenica alle 9 il tour dei segreti della Valle del Giordana e di nuovo, con gli stessi orari, Mulazzo e i suoi tesori e Villa Dosi Delfini. Domenica torna il cammino della castagna a Regnano di Casola, con visite ai castagneti, ai seccatoi accesi, al panificio della Marocca, al borgo, per scoprire l’antica lavorazione delle castagne. Due gli appuntamenti, alle 10,30 e alle 15,30, con l’organizzazione di Lunigiana experience/Coop. AlterEco, che propone anche un’escursione immersivo-esplorativa con brevi pratiche di forest bathing e nature therapy lungo il corso del torrente Bagnone. Questa esperienza permette di ammirare uno dei più bei foliage della Lunigiana.

Monica Leoncini