“Le Feroci Libertà” nel premio IusArteLibri- Il Ponte della Legalità

Presentata nella Sala del Senato, la nuova edizione del premio ‘IusArteLibri- Il Ponte della Legalità’, ideato e presieduto dall’avvocato Antonella Sotira Frangipane, presidente dell’Associazione magistrati e avvocati, IusGustando. Un premo che vanta il patrocinio della Fondazione Città del Libro, del Centro Lunigianese di Studi Giuridici, delle Biblioteche di Roma, dei comuni di Roccella Jonica e di Pontremoli e quest’anno, approda nella città di Massa, con l’associazione Culturale “La Rivincita” e il patrocinio della Provincia di Massa Carrara. La prolusione dell’onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera, il sostegno della senatrice Daniela Sbrollini per la Commissione Cultura del Senato, hanno conferito al Premio il suggello istituzionale del prestigio culturale. E’ intervenuta anche l’avvocato Carmela Federico, presidente dell’associazione La Rivincita di Massa e membro della S.E C., che ha portato anche i saluti del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti e sottolineato come il premio "rappresenta una vera e propria alleanza fra diritto e letteratura". In collegamento da Milano, la magistrata Daniela Dawan, vincitrice dell’edizione 2019 del Premio con il romanzo “Qual è la via del vento” (edizioni EO), ha svelato il nuovo tema: “Le Feroci Libertà nell’Italia e nel Mondo”, ispirato alle grandi battaglie civili dell’avvocata e politica francese Giselle Halimi.

Tante nuove sinergie che si aggiungono all’Alto Patrocinio della Fondazione Città del Libro e del Centro Lunigianese di Studi Giuridici, rappresentati dal magistrato Cosimo Ferri, delle Biblioteche di Roma, dei Comuni di Roccella Jonica e di Pontremoli, di due grandi associazioni femminili, Pro.Do.Med Donne del Mediterraneo e Acmid Donna Onlus. Ad ogni autore sono stati donati i cioccolatini IusArte fatti creare appositamente da Carmen Federico e Antonella Mazzoni dalla nota ed antica patisserie Stainer di Pontremoli. Il premio si concluderà a luglio in seno al Bancarella.