Le “Delizie di Lunigiana“ sbarcano in piazza per le degustazioni

Arrivano nelle piazze storiche di Pontremoli le ’Delizie di Lunigiana’, rassegna, degustazione e vendita dei prodotti tipici, organizzata dalla Pro Loco - Borgo del Piagnaro ’Mani e Menti’ col patrocinio del Comune e della Pro loco di Pontremoli. Al via stamani in piazza Duomo dalle 9.30 alle 18. Saranno aperti anche i laboratori di antiche arti e mestieri negli antichi fondi delle vie del Borgo del Piagnaro (via della Cresa, via della Bietola e via Garibaldi). Una piccola expo dentro il cuore medievale di Pontremoli, che nei fine settimana mette sotto i riflettori le abilità e la forza creatrice di artigiani-artisti intenti a sferrare un colpo di piccone al diaframma che separa il sapere artigianale dal sublime. La manifestazione promuove attività formative teorico-pratiche per tramandare antiche arti e mestieri del territorio storico della Lunigiana. Offrire la possibilità di riscoprire il piacere e la passione di creare un oggetto con le proprie mani e proporre delle alternative di lavoro. Per un percorso del gusto tra i sapori di Lunigiana sono previsti assaggi, degustazioni, vendita di prosotti tipici e sarà aperto un stand per la dimostrazione delle cottura del testarolo nei testi con i testaroli di Dario Belestracci. Negli stand di piazza Duomo sarannno esposte anche torte d’erbi funghi, crostate, formaggi, salumi, vini , miele, liquori confetture farina di castagne, la marocca e prodotti vari. Alle 14.30 aprirà il laboratorio per la preparazione della torta d’erbi secondo la tradizione dell’alta Lunigiana a cura delle ’redzore del Centro ricreativo comunale di Pontremoli. Il laboratorio è aperto a chiunque: bambini, ragazzi e adulti che vogliano cimentarsi per realizzare la propria torta d’erbi. Sempre alle 14.30 apre il laboratorio per bambini e ragazzi per la realizzare giochi di cartapesta con Davide Angella della Pro loco del Borgo del Piagnaro ’Mani e Menti’. Anche le attività commerciali del centro storico partecipano all’evento nei propri locali: Pasticceria del Duomo, Pasticceria degli Svizzeri, Antica osteria da Bussè, Il Castagneto della Manganella, Bar Luciano, Trattoria Norina Caverna dei nani birrai, La Gallina Cubista e la Macelleria Baldini.

