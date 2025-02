Lavoro sulla sicurezza con il Servizio Civile

Un’opportunità di lavorare con l’Unione dei Comuni attraverso il Servizio Civile. Il progetto è ‘Prevenire e sensibilizzare: volontari per la sicurezza dei cittadini del Centro Italia’ e si sviluppa nel settore della Protezione Civile. Previsto un impegno di 25 ore settimanali su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani, che dovranno avere tra 18 e 28 anni, sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro. L’obiettivo del progetto è "rendere gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili" per garantire un efficace intervento in situazioni di emergenza e un’efficace azione preventiva rispetto ai rischi. Domande solo online sulla piattaforma Dol.

"Fare esperienza nella nostra Protezione Civile è un’occasione formativa unica. – commenta Matteo Mastrini, assessore alla Protezione Civile e sindaco di Tresana – A contatto con territorio, cittadini e amministrazioni i ragazzi riescono a sviluppare ottime capacità di organizzazione, di lavoro in team e soprattutto di gestione delle emergenze che può sempre essere utile in tutte le occasioni".