Lavori in corso di Nausicaa sui cimiteri di tutto il territorio

Nausicaa ha terminato i lavori di riqualificazione della chiesina di Codena, compreso il rifacimento della campata Q del cimitero di Marcognano (nella foto). Sempre per quest’ultimo cimitero, sono in fase di lavorazione le campate S, L, N e M, con le attività che stanno proseguendo come da programma.

"Stiamo procedendo con i lavori nei cimiteri a monte - ha confermato il presidente di Nausicaa, Antonio Valenti -. Ci tengo a ringraziare i lavoratori di Nausicaa per il loro impegno, che ha portato ad una riqualificazione in luoghi che sono un’incarnazione tangibile della nostra storia, delle nostre radici e delle nostre tradizioni".

Nausicaa ha approfittato anche per ringraziare i cittadini, la cui collaborazione e pazienza sta agevolando il lavoro di riqualificazione delle aree. I prossimi interventi riguarderanno in particolare la chiesina di Bergiola, tanto richiesta dai cittadini.